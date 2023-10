Ralph Fiennes e l’Alto Tevere, un amore che continua. L’attore ospite dell’Antica Osteria di Montone

Montone (Perugia), 3 ottobre 2023 – Tra i tanti vip, in particolare attori, registi e gente di spettacolo che frequentano Montone (in provincia di Perugia) non poteva mancare l'affascinante Ralph Fiennes (Il Paziente inglese, Schindler's List, Lord Voldemort, in Harry Potter, per citare alcuni suoi film).. L'attore è stato graditissimo ospite dell'Antica Osteria di Montone. Fiennes molto amante dell'Alto Tevere ha una abitazione nella campagna umbertidese. Avvistato nel ristorante anche Sam Neill, attore neozelandese di Jurassic Park.