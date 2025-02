“Rally Terra“, tappa di campionato italiano

FOLIGNO Conto alla rovescia per il quarto Rally ‘Città di Foligno’. E’ pronta a scattare per le vallate dell’Umbria la tappa del Campionato italiano Rally Terra, prevista l’8 e 9 marzo. Le iscrizioni chiuderanno il 26 febbraio. Oltre alla validità ‘tricolore’ per le vetture moderne (prima delle sei prove a calendario), l’evento organizzato da Prs Group ha un secondo vessillo ufficiale, quello del secondo round del Campionato italiano su terra per le vetture storiche, oltre ad essere il primo dei cinque appuntamenti della Coppa Rally di Zona 6. L’avvio stagionale del ‘terra’ per le vetture moderne è molto atteso, già i diversi nomi nazionali e anche stranieri hanno comunicato la loro presenza ed è già dunque fermento; aperte le iscrizioni alla serie. Sarà possibile iscriversi al Cirt 2025 entro le prime due gare in calendario, con i concorrenti che potranno acquisire i punti solamente dopo aver formalizzato l’iscrizione, come descritto nel regolamento di settore. La partecipazione al Campionato italiano Rally Terra resta aperta anche ai piloti con licenza straniera. Il Rally è ormai un vero evento per il territorio di Foligno e Nocera Umbra, le cui amministrazioni comunali credono fortemente che possa entrare a far parte di una vera e propria identità dei luoghi che attraversa, incentivando l’incoming proprio in relazione alle gare.