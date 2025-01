Ragazzo israeliano ferito con coltello e bottiglie

PERUGIA – Ancora criminalità e aggressioni, ancora emergenza sicurezza a Perugia. Stavolta nel quartiere di Porta Pesa. Ieri notte, dopo una segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza Europeo, il personale della Polizia di Stato è intervenuto in via Cartolari, in centro storico, dove era stata segnalata un’aggressione. Giunti sul posto, gli operatori hanno notato un uomo, cittadino israeliano, classe 2006, con varie ferite da arma da taglio all’addome e alla testa. Dopo aver fatto intervenire il personale del 118 per soccorrere la vittima, i poliziotti hanno sentito in merito alcuni testimoni.

Dalle prime attività di accertamento si è appreso che il giovane cittadino israeliano, per motivi ancora non meglio precisati, era stato poco prima aggredito da due uomini, armati rispettivamente di coltello e bottiglia che, dopo averlo violentemente assalito, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. L’aggressione non sarebbe legata alla nazionalità del giovane.

Trattenuto per le cure all’l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, il ragazzo ferito è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni. Sono in corso gli approfondimenti investigativi da parte della Polizia di Stato finalizzati a ricostruire la dinamica della vicenda e a identificare le persone coinvolte. Uno degli aggressori, peraltro, sarebbe una persona conosciuta dalla vittima dell’agguato. Determinanti, ai fini delle indagini, anche le analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadini e alle testimonianze delle persone presenti.