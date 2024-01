Ragazzo ferito a coltellate. Serrate indagini

Proseguono le indagini sull’accoltellamento avvenuto in un parcheggio dell’area commerciale di Ellera. Accoltellamento nel quale è rimasto ferito un ragazzino di 14 anni. Gli investigatori della squadra mobile starebbero vagliando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona e in particolare quelle del centro commerciale dove lo scontro tra due gruppi di giovanissimi ha avuto inizio. Secondo quanto ricostruito, infatti, le due fazioni, forse per questioni legate a una ragazzina, si sarebbero confrontati inizialmente in un parco nei pressi dell’area commerciale per poi ritrovarsi nei pressi di un bar del centro commerciale.

Qui, in base alle testimonianze raccolte, avrebbero iniziato a picchiarsi e a inseguirsi lungo i corridoi della struttura, prima che gli addetti alla sicurezza riuscissero a raggiungerli. Dopo qualche attimo di parapiglia, i protagonisti della vicenda sono usciti. Nel parcheggio, dall’altra parte della strada rispetto al centro commerciale, il nuovo contatto tra i gruppi e il ferimento del 14enne, tornato a casa dopo una notte in ospedale, con ferite da taglio, risultate fortunatamente non gravi. Le indagini proseguono anche sulla base delle testimonianze, mentre il Comune, proprio pochi giorni fa nell’incontro con il prefetto, aveva chiesto una presenza più consistente sul territorio corcianese.