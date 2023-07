"Ragazza vive in strada Va subito aiutata"

TERNI Il Comune ha preso contatti con i vertici dell’Asl per aiutare una ragazza straniera che vive in strada e che di recente è stata anche molestata. L’iniziativa, riportata in un post, è degli assessori Viviana Altmaura, al welfare, e Mascia Aniello, al decoro urbano. "Abbiamo incontrato il direttore generale Massimo De Fino, e il direttore del Distretto di Terni, Stefano Federici, per avviare un’interlocuzione per la gestione di alcune delicate situazioni socio-sanitarie in diverse zone della città - spiegano –. Abbiamo insistito sulla necessità di un intervento immediato e urgente per tutelare una giovane donna straniera, che da anni vive in strada, dorme su una panchina, mostrando comportamenti imprevedibili, che peraltro mettono spesso in difficoltà anche i residenti. La situazione è nota da tempo e la polizia locale è intervenuta più volte su sollecitazione dei cittadini, ma il Comune ha le armi spuntate, essendo finora mancata una sinergia seria e costruttiva con l’organizzazione sanitaria di Via Bramante". "La nostra preoccupazione è poi cresciuta - continuano Aniello e Altamura – dopo aver appreso che, pochi giorni fa, la ragazza è stata molestata in pieno giorno di fronte ai passanti. Noi, come donne, non possiamo accettare che questa ragazza resti abbandonata a se stessa, rischiando ogni giorno di subire violenze cui non riesce fisicamente e psicologicamente a opposri".