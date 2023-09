Radiomatori connessi Prove di copertura senza ponti ripetitori

2 Proseguono anche oggi a Colle della Trinità le prove di copertura VHF FM, senza l’utilizzo di Ponti Ripetitori, a cura dell’Ari (Assocaizone radioamatori) di perugia in collaborazione con la Prefettura e con il Centro Regionale di Protezione Civile. Oggi in particolare i radioamatori faranno test di copertura in VHF FoniaTelegrafia a livello italiano e europeo.