Radio Subasio a Villa Nobel ospita e intervista i vip

PERUGIA - L’Umbria a Sanremo è rappresentata anche da Radio Subasio. La celebre emittente radiofonica partecipa infatti a “Sanremo Extrafestival”, il progetto che per il quarto anno consecutivo segue la kermesse da una delle location di maggiore prestigio della città. Villa Nobel, ora sede museale, fino al 15 sarà punto di riferimento per gli artisti in gara e gli ospiti del Festival, per celebrities e addetti ai lavori che verranno accolti in un vero e proprio hub radio-social-TV per raccontarsi attraverso le radio, le attività speciali digital e social e le iniziative dei partner. Gli artisti in gara saranno intervistati su Radio Subasio che aprirà all’interno della propria programmazione tanti momenti dedicati. Il sabato, inoltre, Gloria Gallo trasmetterà da Villa Nobel il suo programma dalle 18 alle 21. Tra gli ospiti dell’Extrafestival ai microfoni di Radio Subasio Marco Masini (nella foto), Marino Bartoletti, Sal da Vinci, Francesca Michelin.