Raccolta del farmaco. Un aiuto ai bisognosi

TERNI C’è chi deve scegliere se curarsi o nutrirsi. Venti farmacie della provincia di Terni partecipano alla settimana dedicata alla raccolta del farmaco, in programma da martedì 4 a lunedì 10 febbraio. "Ai cittadini l’invito a donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi – sottolinea il Centro servizi del volontariato –. L’edizione 25 delle Giornate di raccolta del farmaco coinvolgerà come sempre la provincia di Terni in una regione dove il Banco quest’anno compie 20 anni di attività. I farmaci raccolti sosterranno dieci realtà del territorio che si prendono cura di mille bisognosi in condizione di povertà sanitaria, persone che altrimenti sarebbero costrette a scegliere se mangiare oppure curarsi alle quali saranno offerte gratuitamente cure e medicine".

Nella provincia di Terni la raccolta si svolgerà come detto in venti farmacie: Aita, Betti, Cipolla, Comunale 6, Comunale Ospedale 1, Comunale Ospedale 2, Lana, Mariani, Monicchi, Monti e Rotondi a Terni; Carducci a Narni; Bettelli ad Avigliano; Bettelli a Casteltodino; Bonanni ad Amelia; Brutti ad Acquasparta; Cascelli a Ferentillo; Frisoni, Sant’Andrea e Zanchi ad Orvieto.