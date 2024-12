Raccolta dei rifiuti. Deciso lo spostamento delle ’eco-isole’

BASTIA UMBRA - A partire dal 6 dicembre due eco-isole saranno collocate diversamente rispetto al posizionamento attuale. Quella situata in Piazza del Mercato (davanti all’ex mattatoio) verrà spostata in Via IV Novembre, nella parte antistante la siepe sulla ringhiera accanto al distributore Q8. La nuova collocazione si cala nell’ambito dell’intervento di pulizia e riqualificazione riguardante l’area ex mattatoio di Piazza del Mercato. Inoltre, anche l’eco-isola situata in Via della Rocca verrà spostata in Via Torgianese, in prossimità dell’incrocio con Via del Conservificio (tra i civici 13 e 15, a ridosso della recinzione esistente), decisione presa nell’ambito della riqualificazione del muro storico dell’orto del Monastero delle Monache Benedettine di Sant’Anna. L’amministrazione comunale ricorda inoltre lo spostamento già effettuato dell’eco-isola sita in Via Lago Persio (Piazza Mazzini) in Via Roma, presso il Cinema Esperia, conseguentemente ai lavori di risanamento della piazza e di piazza Cavour i quali rendono impossibile il passaggio dei mezzi Gesenu.