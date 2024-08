Quintana, Innocenzi trionfa ancora. Vince la Corsa all’anello di Servigliano

Il ‘cannibale’ Luca Innocenzi fa il pieno di vittorie in queste Quintane estive. Così, ad un palma res già ricchissimo, aggiunge la 56esima Corsa all’anello di Servigliano. Il folignate vince il suo ottavo palio con Porta Santo Spirito, paragonabile ai grandi come Emilio Mordente e Franco Ricci. Porta Santo Spirito, grazie alla vittoria di domenica, arriva a 19 palii vinti. Innocenzi ha messo in campo tutte le sue doti con una prima tornata velocissima, seguito da Nicholas Lionetti (a Foligno con il Giotti), gravato però da una penalità. Nella seconda tornata l’errore all’anello di Lorenzo Melosso (Badia a Foligno) spiana la strada al Cannibale. Terza tornata sempre tiratissima e grande inseguimento tra Innocenzi e Lionetti, ma l’esperienza e il mestiere hanno regalato il palcoscenico a Luca Innocenzi, che dopo la doppietta delle vittorie di Ascoli, la vittoria della Sfida di giugno e della Giostra di Monterubbiano, si presenta da favorito alla Quintana della Rivincita, dove correrà come Pertinace del Rione Cassero. Intanto a Foligno si entra nel vivo. Domani alle 21 presso la Sala consiliare del Comune sarà presentato il Palio della Rivincita. Oltre alla presentazione dell’opera, verranno illustrate le novità del programma per la Giostra della Rivincita di settembre 2024. Inoltre, si procederà all’estrazione dell’ordine di partenza per le prove ufficiali di sabato 31 agosto. Prove che, da qualche edizione, sono diventate determinanti in quanto decidono l’ordine di partenza della Prima tornata della Giostra. Le Prove sono previste a partire dalle 16 e in concomitanza di ciò sono stati adottati alcuni provvedimenti in materia di circolazione stradale. In particolare è consentita la sosta dei van cavalli nella parte terminale del parcheggio di via Nazario Sauro sottostante il Parco dei Canapè, con salvaguardia della pista ciclo/pedonale, in deroga al divieto di circolazione ivi esistente. Nel caso di mutate esigenze il Comando della Polizia Municipale potrà adottare a propria discrezione, ulteriori provvedimenti in materia di circolazione stradale a tutela della pubblica incolumità e del corretto svolgimento della manifestazione. Dopo le Prove ufficiali, ultima tappa delle gare equestri della stagione sarà il Palio di Valfabbrica. Anche qui saranno impegnati tre cavalieri protagonisti della Quintana di Foligno: l’ascolano Lorenzo Melosso, del Badia per il Rione Pedicino, Mattia Zannori dell’Ammanniti per il Rione Badia e Tommaso Finestra, dello Spada, per il Rione Osteria. Ultimo grande test tra i grandi cavalieri prima di gettarsi nella sfida del Dio Marte del 15 settembre.