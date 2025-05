Quintana e Giubileo dei Giovani. Messa al “Campo de li giochi“

La Quintana non è solo Giostra, ma una dimensione che va oltre e che pervade tutta la città. E’ in questo senso che si inserisce la notizia data dal presidente dell’Ente, Domenico Metelli, sabato nel corso della Cena Grande: il 25 luglio prossimo al Campo de li Giochi si terrà una Messa per i ragazzi del Giubileo dei Giovani. Il Giubileo dei Giovani, a Roma, è previsto dal 28 luglio al 3 agosto e dal 24 al 28 luglio questi giovani saranno a Foligno. Così la Quintana, che si avvia a festeggiare gli ottant’ anni di vita, celebrerà un nuovo momento storico, con la Messa per il Giubileo.

"Tutto il popolo respira insieme a noi queste emozioni quintanare - ha sottolineato Metelli - e per questo occorre ribadire che la Quintana, al di là del gioco di cavalli e cavalieri, è un punto di riferimento per la città. Passeremo giorni fantastici". Ad intervenire sabato scorso anche la madrina, Federica Moro: "Sono contenta di poter testimoniare la crescita costante della Quintana". E il sindaco Stefano Zuccarini, sull’annullo filatetico: "Un grande onore essere omaggiati da questo francobollo". Domenica prossima, intanto, ci saranno le ultime Prove ufficiali. Nel corso della Cena grande è stato sorteggiato l’ordine di partenza. Ad aprire i giri sarà il Rione Spada, seguito dal Rione Badia e poi il Pugilli. Quindi toccherà al Giotti, al Croce Bianca, all’Ammanniti, al Morlupo, La Mora, il Cassero e il Contrastanga. Venerdì, intanto, inizia il Gareggiare dei convivi con il Rione La Mora. Sabato 31 ci sarà anche la cerimonia di investitura dei Cavalieri e l’Ostensione delle Bandiere dal Palazzo Comunale. Un altro appuntamento con il Gareggiare è per il 2 giugno, quando toccherà al Giotti. Nel corso della Cena grande si è anche alzato il sipario sul Palio che vincerà il rione che conquisterà la Quintana.

Il drappo della Sfida 2025 è stato realizzato da Andrea Polichetti, artista romano del 1989 e si intitola ‘La Sfida’. Si tratta di un’opera che si ispira ai palii del 1965 e del 1973 vinti da Paolo Giusti. Polichetti si è avvalso della collaborazione tecnica del sarto e quintanaro doc Massimo Fiordiponti. Alla Cena Grande, a cui hanno partecipato oltre settecento commensali, ha preso parte la compagnia Kronos Acrobatic Theater che si è esibita con acrobazie, danze e musiche.