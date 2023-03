Quindicimila giovani con disturbi alimentari

In occasione della XII Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare, Afas ha organizzato un incontro di sensibilizzazione sul tema che si è svolto alla Sala dei Notari alla presenza di circa 200 studenti delle scuole secondarie del territorio: i ragazzi del Liceo Classico “Annibale Mariotti”, del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, dell’Iis “Giordano Bruno” e del’Itts “Alessandro Volta” di Perugia e dell’Iis “Ciuffelli Einaudi” di Todi. "Afas ha nel suo dna – ha spiegato Raimondo Cerquiglini, direttore generale – il compito e la volontà di portare messaggi di prevenzione sia all’interno delle farmacie che sul territorio. "Questa è una giornata molto importante – il commento di Laura Dalla Ragione Psichiatra, direttore rete Dca Usl1 dell’Umbria – che ci permette di uscire dai nostri centri e fare prevenzione andando ad incontrare i giovani. In Italia sono circa 3 milioni le persone affette da disturbi alimentari, circa 15mila solo in Umbria e le giornate come quella di oggi ci permettono di ricordare ai ragazzi, con un linguaggio proprio di questa età, che da soli non si può guarire ma che chiedendo aiuto se ne può uscire".