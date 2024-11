Quindici lavoratori in nero. Confezionavano strenne

Azienda agricola ternana impiega 15 lavoratori in nero per confezionare regali natalizi, multe per 30mila euro, ma chiesta anche l’immediata sospensione dell’attività. L’operazione ha visto impiegati i finanzieri del Gruppo di Terni, coordinati dal locale Comando Provinciale, che nell’ambito del potenziamento degli interventi volti al contrasto del sommerso da lavoro, di recente, hanno eseguito un controllo nei confronti di un’azienda agricola locale dedita anche al confezionamento di articoli da regalo per le prossime festività natalizie. Ebbene i militari, in seguito ad accurati controlli, hanno potuto rilevare la presenza nella sede operativa dell’azienda di 25 dipendenti di cui ben 15 sprovvisti di regolare contratto di lavoro. In base alle leggi vigenti, visto il superamento della soglia del 10% di lavoratori “in nero“, la ditta è stata immediatamente segnalata ai competenti Uffici del Lavoro, per l’emissione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

A carico del datore di lavoro è stata disposta l’applicazione della maxi ammenda e l’irrogazione complessiva di sanzioni amministrative per oltre 30mila euro.

L’ennesima operazione delle Fiamme Gialle di Terni si inserisce in un piano di controlli che nell’anno 2024 ha consentito di scoprire nel territorio provinciale 28 lavoratori “in nero“, 16 irregolari e 14 datori di lavoro che sono stati individuati e sanzionati per l’utilizzo di manodopera irregolare.