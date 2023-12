Qui il G7 della disabilità: "Assisi sarà riferimento"

Sarà un G7 su inclusione e disabilità aperto anche alla popolazione e al territorio quello che si terrà in Umbria a ottobre del 2024. Lo ha annunciato la ministra Alessandra Locatelli che a Perugia ha incontrato la presidente della Regione, Donatella Tesei. "L’Umbria è meravigliosa, è il cuore verde dell’Italia, ma soprattutto ha delle caratteristiche legate alla dimensione non solo spirituale, ma anche a quella di pace, di inclusione e di accoglienza delle persone, che voglio valorizzare e credo che sia il contesto giusto per ospitare per la prima volta al mondo questo tipo di incontro interministeriale" ha detto Locatelli al termine. L’incontro è stato incentrato sull’organizzazione del G7. Presente anche la presidente dell’osservatorio regionale disabilità, Paola Fioroni. La ministra ha ringraziato Tesei "per l’entusiasmo col quale sta accogliendo l’evento", ma anche tutta l’Umbria "perché vedo che c’è grande fermento e non solo nel mondo associativo". "Troveremo il modo - ha sottolineato - di rendere speciali questi giorni per tutti ma soprattutto di fare delle riflessioni con gli altri ministri del G7 e con gli altri Paesi invitati speciali". È ancora presto anche per la scelta del luogo del vertice, come ha evidenziato Locatelli. "Stiamo facendo già delle ricognizioni - ha detto - anche perché voglio che sia un luogo naturalmente molto accessibile. Ci sono tanti contesti, l’Umbria offre tante opportunità. Assisi, sede anche del Serafico, credo debba e possa essere un punto di riferimento". "La parte ministeriale sarà l’ultimo giorno, il 16 - ha detto Locatelli -, ma c’è anche una giornata preparatoria, quella del 15, con la partecipazione del mondo associativo e degli enti del terzo settore di tutti i paesi che partecipano al G7".