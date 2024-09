Quattro giorni a Terni con Umbria Jazz Weekend Si apre a Terni Umbria Jazz Weekend con 53 eventi e 90 artisti in 9 location. La manifestazione valorizza la musica e l'aggregazione sociale della città. Band residenti si esibiscono in quattro giorni di concerti, spaziando dal jazz alla black music e alle tradizioni africane. In programma anche eventi per bambini e ragazzi.