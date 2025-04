Quattro coltellate al rivale. Lite nel locale per gelosia poi l’aggressione in centro

Quattro coltellate al rivale che aveva manifestato interesse per la fidanzata in un locale. Denunciato dai carabinieri un pregiudicato 26enne colombiano, accusato di lesioni personali aggravate nei confronti di un egiziano, anch’egli di 26 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, nella notte tra il 24 e il 25 aprile, in piazza Solferino, il colombiano ha aggredito con un coltello a serramanico il coetaneo, colpendolo alla gamba ed alla spalla. Soccorso dagli operatori del 118, l’egiziano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria, dove è stato poi dimesso con una prognosi di guarigione di due settimane. Sempre secondo la ricostruzione dei carabinieri, effettuata sia con l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza posizionate nelle vicinanze del luogo dell’aggressione, sia con testimonianze raccolte, i due giovani avevano avuto una discussione per motivi di gelosia in un locale del centro: in particolare l’aggressore aveva lamentato il fatto che l’egiziano, nei giorni precedenti, avesse mostrato attenzioni verso la propria fidanzata. Dopo la lite verbale, i due si erano separati ma, poco dopo, il colombiano ha raggiunto il rivale, che stava rientrando verso casa in compagnia di un amico. A questo punto sono scattate le coltellate, quattro come detto. Il coltello usato nell’aggressione è stato rinvenuto, ancora sporco di sangue, dai carabinieri in casa del colombiano. L’arma è stata ovviamente posta sotto sequestro.