Quattordicenne accoltella un altro minorenne

Intervento del 118

Terni, 19 marzo 2023. Giovedì sera nella zona di Borgo Bovio, teatro nei mesi scorsi di un omicidio per una lite stradale, un ragazzino di 14 anni ha accoltellato un sedicenne. Quest’ultimo, costretto a rivolgersi ai medici dell’ospedale Santa Maria e già dimesso, ha riportato ferite fortunatamente non gravi. Sull’ episodio indagano i carabinieri. Il diverbio tra i due giovanissimi, entrambi ternani, sarebbe scaturito per motivi di droga anche se gli investigatori stanno ancora ricostruendo con esattezza quanto accaduto. Il quattordicenne è stato denunciato per lesioni alla Procura dei minori. La vicenda ripropone la questione sicurezza a Borgo Bovio, dove nel novembre scorso l’omicidio, commesso a calci e pugni, di un padre di famiglia 40enne nel contesto di una lite stradale aveva scatenato le proteste di commercianti e residenti della zona.