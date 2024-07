Quando la musica è giovane “Free Ram“ a Borgo XX Giugno . Otto nuovi talenti e una star

Tutto in una notte, con cinque band e tre dj umbri e uno special guest d’eccezione, Frankie hi-nrg mc con un incontro pubblico e un concerto finale. Ecco i tratti distintivi di “Free Ram - Random Access Music”, l’iniziativa organizzata dalla testata Vivoumbria.it in collaborazione con “L’Umbria che spacca“ che si terrà domani dalle 19 nell’area esterna del complesso di San Pietro, in Borgo XX Giugno con ingresso libero.

Il progetto è nato grazie al bando “Per chi crea“ finanziato da Siae e Ministero della Cultura e vuole sostenere e promuovere i giovani artisti umbri, gruppi, cantautori e dj, che raramente trovano spazi e occasioni per esibirsi. Dopo un’accurata selezione, sono stati scelti gli otto protagonisti di una non-stop che mescola e incrocia generi diversi, country, hard rock, blues, indie pop, folk e dj set. Dalle 19 sono attese le band “Le lucertole del folk“, “Nur“, “The Autumn Falls“, “Mog4no“ e “Dharma“, quindi Dj Ferdy, Dj Ninassi e Dj Steve Daimon. Alle 22.10 salirà sul palco Frankie hi-nrg mc in veste di dj, con una selezione di rap, hip hop ed elettronica spaziando tra hit, tesori nascosti dell’underground e interpretando live alcuni dei suoi maggiori successi. Prima alle 17.30 sarà intervistato, in un incontro aperto al pubblico nell’ex chiesa di Sant’Anna del Conservatorio in Borgo XX Giugno dove parlerà di musica e racconterà la sua esperienza di autore, compositore e produttore. A raccontare l’evento, ieri, Riccardo Regi e Claudio Bianconi di Vivoumbria. "Il nostro è un progetto che parte dal basso e regala una vetrina ai talenti under 35". Fondamentale la collaborazione con L’Umbria che spacca che offre alla manifestazione il suo palco, l‘Unipg Stage, nel parcheggio di Agraria.

Sofia Coletti