"Quali misure contro il caro-energia?"

TERNI In un’interrogazione il conigliere regionale Thomas De Luca ha chiesto alla Giunta umbra "quali misure intende mettere in campo per i problemi sollevati da Arvedi-Ast per i costi energetici e di specificare se si sia proceduto allo studio di fattibilità per la costituzione di una società mista pubblico-privata come chiesto dalla delibera di questa Aula del febbraio 2023. Ma anche se si intende procedere verso questa prospettiva o se, come affermato dal ministro dello Sviluppo economico, si stia lavorando al ricorso massiccio al nucleare e in quali termini e scadenze". L’assessore Michele Fioroni ha risposto che "a Terni si gioca una partita dell’Italia e dell’Europa. Il tema energetico si pone fuori dall’accordo di programma. L’ostacolo più improntate era la deroga dall’Ue per gli aiuti di Stato, ed è superato. La sfida è produrre acciaio da fonti rinnovabili. E Terni sarebbe l’unica acciaieria collegata ad una vicina grande derivazione. Il tema si pone con chi fornisce l’energia, cosa che ha fatto la presidente Tesei in più occasioni. Nessuno ha mai parlato di nucleare per Terni. Serve mettersi al tavolo con Enel affinché il tema specifico di Ast venga considerato da Enel come elemento unico per le sue caratteristiche, derogabile a meccanismi di mercato, perché ora c’è la problematica che riguarda la competitività del sistema siderurgico europeo. L’Italia ha sempre avuto una produzione di acciaio di altissima qualità, ma la politica è stata miope sul versante energetico. La presidente Tesei ha chiesto un incontro a Enel con i ministri Urso e Pichetto Fratin per affrontare il tema energetico. L’accordo di programma si potrebbe firmare anche oggi, ma renderebbe l’acciaio non competitivo". De Luca si è detto non soddisfatto della risposta dell’assessore: "Annunciate da troppo tempo l’accordo di programma, che nei fatti ancora non c’è. La Giunta Tesei è in confusione".