"Quale destino per l’officina della ex Fcu?"

UMBERTIDE - C’è preoccupazione per le sorti della officina della ex Fcu. La esprime il Pd di Umbertide, "in riferimento alle notizie che circolano sulla ristrutturazione del Trasporto pubblico locale pensato dall’ex assessore Melasecche che, nell’ambito della riorganizzazione degli asset di manutenzione del materiale rotabile, implicherebbe la dismissione dell’officina". Da qui una interrogazione del partito in consiglio comunale, in cui si chiede un incontro immediato con la nuova Giunta Regionale e i sindacati "affinché possano essere riviste le decisioni sin qui assunte ed individuata una soluzione alternativa alla dismissione".

"L’officina di Umbertide - afferma il PD - si è sempre distinta per la professionalità dagli anni ’50, quando fu concepita ad oggi. Qui sono state eseguite con maestranze aziendali, anche attività di revamping e restiling di rotabili dismessi da altre imprese e destinati alla rottamazione nonchè la trasformazione di carrelli del parco rotabile in servizio per dotarli di impianti frenanti più efficienti ed efficaci". Non solo: i Dem ricordano come negli anni ’90 il rinnovo del materiale furono acquistate alcune motrici termiche tuttora un servizio la cui manutenzione avviene ad Umbertide. "Nell’ambito di una riorganizzazione della rete manutentiva regionale - afferma il segretario del PD Filippo Corbucci - potrebbe pertanto assumere un ruolo determinante per l’esecuzione di attività manutentive". Anche perché quella di Umbertide è una sede davvero storica nella lunga vicenda della ex Ferrovia Centrale Umbra.