Pusher si barrica in casa. Blitz e manette

Novità nell’Arma dei carabinieri per il territorio del Trasimeno. Sono tre i comandi stazione nei territori che dal primo di Marzo hanno nuovi comandanti, si tratta di fatto di un cambio della guardia tra volti già noti e molto apprezzati nel territorio.

A Passignano a guidare la caserma arriva il Luogotenente Giovanni Foglia 51 anni già comandante della stazione di Tuoro per circa 15 anni. A sostituirlo a Tuoro arriva il collega Maresciallo Maggiore Simone Spaccino, 50 anni, che lascia la stazione di Panicale capoluogo. In questo caso lo switch è con il maresciallo Giovanni Tascione, 45 anni che per circa due decenni ha prestato servizio al comando stazione di Castiglione del Lago come vicecomandante. Avvicendamenti che raccontano molto della conoscenza capillare e del rapporto con le comunità che l’Arma dei carabinieri da sempre ha instaurato con i territori dove quotidianamente si consumano piccole e grandi vicende umane che vedono sempre trovano sempre nella divisa un punto di riferimento.

E tra gli impegni più significativi c’è sicuramente la lotta allo spaccio di droga, come avvenuto nelle ultime ore in cui i militari del Trasimeno hanno arrestato nella flagranza di reato un 31enne albanese dopo aver forzato una finestra della sua abitazione per entrare nell’immobile dopo averlo visto cedere tre grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 63 involucri termosaldati dal peso complessivo di circa un etto di cocaina e la somma contante pari a 500 euro, oltre a materiale per il confezionamento. L’arrestato aveva "blindato" il portoncino dell’appartamento mediante con un tubo d’acciaio, riempito di cemento, conficcato nel pavimento e aveva tentato di sbarrare dall’interno le finestre. Espedienti che non sono bastati ad evitargli di finire in carcere.