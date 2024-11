’Punto digitale’ in tutti i sindacati: "Così aiutiamo anche gli anziani"

Al via la collaborazione tra il "Punto digitale facile" ed i sindacati. L’iniziativa è stata presentata ieri presso la sede della Scuola Bufalini, gestore del servizio e che vedrà impegnati i Facilitatori del Punto Digitale anche in modalità "itinerante" sia presso gli sportelli di Città di Castello che di Umbertide e sia all’interno delle sedi di Cgil, Cisl e Uil. All’interno delle sedi sindacali infatti, gli utenti potranno trovare un operatore per avere accesso a informazioni o ricevere un primo supporto informatico.

"I Facilitatori Digitali – è stato spiegato – svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare le persone, e in particolare gli anziani, a orientarsi tra le tecnologie digitali ed il Rete: i sindacati in tal modo potranno rappresentare uno spazio dove ricevere una prima assistenza informatica ed esercitare la propria cittadinanza digitale. "Il rinnovamento dei punti di Facilitazione Digitale – è stato sottolineato durante la presentazione - mira ad una rivoluzione digitale per una pubblica amministrazione più semplice, con un’offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili. Gli utenti possono fruire gratuitamente di sessioni di "navigazione assistita" per l’accesso alle funzionalità dei siti della pubblica amministrazione, per la compilazione di istanze online (bandi e avvisi pubblici) o per l’esecuzione di specifiche specifiche operazioni quali, ad esempio, utilizzo dell’identità digitale Spid utilizzo Cup online e consultazione fascicolo sanitario elettronico". A breve, verranno avviati i nuovi corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale dove verranno approfonditi argomenti come la messaggistica istantanea, le app, l’elaborazione di testi e l’utilizzo di fogli di calcolo, l’accesso ai siti della Pubblica amministrazione (INPS, Agenzia delle Entrate, CUP online, Fascicolo Sanitario Elettronico), la navigazione web e la sicurezza in rete, sovvenendo alle necessità formative dei partecipanti. I DigiPASS della Zona Sociale 1, nella nuova veste di Punti Digitale Facile, hanno registrato dall’inizio del 2024 un boom di utenti, con più di 1400 ingressi e 2200 servizi erogati gratuitamente.

Pa.Ip.