“Puliamo il mondo“ . Domenica tutti al parco dei Musicanti

In occasione della XXXII Edizione di Puliamo il Mondo, il Comune e il Circolo Legambiente, insieme a tanti volontari, hanno organizzato un pomeriggio di pulizia e cura, aperto a tutti i cittadini, per domenica 22 a partire dalle 15. L’appuntamento è al parco dei Musicanti (cosiddetta “Piattaforma”) di Castel Del Piano. I diversi gruppi si occuperanno della pulizia dell’area e dell’adiacente pista ciclopedonale. A seguire, un piccolo rinfresco e la pesatura dei rifiuti. Per info 0755775141 o 0755721021.