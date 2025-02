Protezione civile “Sorgente“. Il presidente è Carlo Passari

GUALDO TADINO - I volontari di protezione civile del gruppo “Sorgente“ hanno eletto presidente, con voto unanime, Carlo Passari (foto). Volontario di lungo corso, resterà in carica per il prossimo triennio. L’assemblea gli ha affiancato come vice coordinatore Massimo Ceccarelli e il consiglio direttivo composto da Dario Sela, Stefano Francheschini, Paola Pennoni, Giampaolo Rondelli, Simone Frillici, Siro Baglioni e Sandro Baldelli.

Il gruppo “Sorgente“ vanta una storia di impegni e servizi egregiamente eseguiti sia a livello locale che nazionale. Fondato l’8 novembre 1990 come gruppo intercomunale di protezione civile di Gualdo Tadino e di Nocera Umbra, assunse la propria autonomia nel 1997 come gruppo comunale e prese il nome di “Gruppo Sorgente“.

I volontari, che in alcune annate sono stati un centinaio, col coordinamento dell’indimenticato presidente Massimiliano Rondelli e dei suoi collaboratori e successori, hanno lodevolmente espletato numerosi e pregevoli servizi in occasioni di emergenze come terremoti ed alluvioni sia nel gualdese, che in Umbria ed in altre regioni, talora anche a livello internazionale, collaborando attivamente anche con le forze dell’ordine per varie necessità ed in occasione di eventi particolari; hanno espresso sinergie anche con altre associazioni di volontariato come la Caritas e il Banco Alimentare, partecipando alla Giornata della Colletta Alimentare, coi gruppi del Fai e con quello archeologico umbro-marchiano del Gaaum.

Alberto Cecconi