Protezione civile e cultura. Servono due giovani

Protezione civile e sezione cultura: c’è tempo fino al 18 febbraio 2025 per presentare la domanda di candidatura al Servizio Civile dei Comuni, che offre ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti l’opportunità di intraprendere un percorso formativo specifico presso il Comune di Spello. Il primo progetto, dal titolo “Prevenire e sensibilizzare: volontari per la sicurezza dei cittadini del centro Italia“, riguarda l’area della Protezione Civile ed è afferente al settore urbanistica. Il secondo progetto, dal titolo “Custodire la memoria: musei e cultura nei comuni umbri“, è collegato al settore cultura e si propone di valorizzare, promuovere e favorire l’accesso ai servizi culturali nei settori museale, bibliotecario, artistico e paesaggistico. La candidatura dovrà essere inoltrata esclusivamente attraverso la piattaforma DOL, accessibile tramite PC, tablet e smartphone.