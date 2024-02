Protesta degli agricoltori, trattori a Orvieto e a Orte: disagi alle porte dell’A1

Orvieto (Terni), 2 febbraio 2024 – Doppia protesta da questa mattina (2 febbraio), a Orvieto Scalo (la seconda dopo quella di martedì 30 gennaio) e Orte (l'ennesima), per gli «agricoltori traditi» riuniti in comitato.

Diversi mezzi agricoli e manifestanti si sono ritrovati sia a Orvieto Scalo, all'altezza della rotatoria della complanare, sia a Orte, nei pressi della rotatoria antistante il casello autostradale dell'A1. A Orvieto, dopo un iniziale presidio, nella tarda mattinata i trattori - sarebbero oltre una quarantina, fonte polizia di Stato - hanno iniziato a percorrere via Costanzi, fra la rotatoria e lo svincolo del casello A1, creando qualche disagio alla circolazione locale. Non si segnalano al momento problematiche per l'autostrada. Lo stesso ad Orte, dove si registrano le ormai consuete difficoltà per la viabilità a ridosso del casello e lungo il raccordo Terni-Orte. Le manifestazioni, presidiate da polizia di Stato, polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, proseguiranno anche nel pomeriggio e verranno replicate sia ad Orvieto che ad Orte anche nella giornata di sabato.