Pronti per la ciclostorica . Francesco nei sentieri. Si parte alle 8,30

1Ciclisti e appassionati delle due ruote d’epoca ai nastri di partenza per la nona edizione della ciclostorica Francesco nei sentieri, organizzata dall’omonima associazione in programma oggi a Perugia. L’evento ospiterà circa 130 partecipanti da diverse regioni che attraverseranno la provincia di Perugia, dal centro storico della città alle colline di borghi e frazioni circostanti, fino all’area del lago Trasimeno, in sella alle proprie biciclette costruite prima del 1986, rigorosamente in abbigliamento d’epoca. Due i percorsi, uno corto di 58 e uno lungo di 104 chilometri, con ritrovo alle 6.30 ai Giardini del Frontone per poi partire insieme in direzione piazza IV Novembre e dare il via ufficiale alla pedalata alle 8.30. Le iscrizioni alla ciclostorica sono ancora aperte e si possono effettuare stamattina al raduno ai Giardini del Frontone, dalle 6.30 alle 7.30.