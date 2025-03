Promozione dell’Alta Umbria. Un convegno

GUBBIO - Si terrà domani una giornata dedicata agli operatori commerciali che hanno piacere di far parte del Consorzio Gau - Gubbio Alta Umbria, dedicata alla promozione e alla valorizzazione del territorio dell’Alta Umbria. A ospitare l’evento, che si terrà dalle 10 alle 18, sarà il Park Hotel ai Cappuccini: sarà una giornata a porte aperte, in cui verranno presentati i progetti in cantiere del Consorzio e saranno fornite tutte le informazioni per potersi unire al sodalizio. "Questa giornata è stata fortemente voluta – spiega la presidente Gloria Margaret Pierini – dopo aver raccolto tanti pareri favorevoli da parte dei nostri colleghi, che fin da subito hanno riconosciuto lo strumento Consorzio come un atto dovuto alla vocazione di questa città". Domani saranno presenti i soci fondatori che, con il supporto dello studio commercialista al quale Gau si è affidato, potranno rispondere a tutte le domande degli interessati.