“Promossi“ i servizi comunali Voti più che sufficienti dai cittadini

I cittadini promuovono i servizi comuali, dando voti ampiamente sufficienti nei questionari a cui si può periodicamente rispondere per iniziativa dell’amministrazione, ma non mancano criticità. Bisognava esprimersi sulla qualità di asili nido, parcheggi coperti, servizi demografici, servizi sociali e dal funzionamento del cimitero. Sono stati compilati 127 questionari di cui 15 per i parcheggi coperti, 22 i servizi demografici, 27 per i servizi sociali, 12 per i servizi cimiteriali e 50 per gli asili nido. I questionari, redatti e pervenuti in forma anonima, contenevano domande sulla tempestività nell’erogazione del servizio, completezza ed affidabilità dello stesso, disponibilità e cortesia del personale, adeguatezza degli impianti o degli ambienti, informazioni sui costi da sostenere. A ciascuna delle domande si potevano attribuire valori da uno a cinque. Sul fronte parcheggi, i punteggi più alti si sono registrati per il servizio relativo a “informazioni sui tempi di attesa per l’ottenimento dei posti“ e “disponibilità e cortesia del personale“. Molto meno lusinghieri i risultati su “adeguatezza degli impianti“. Nei servizi demografici ci sono cose da migliorare che sono state sonoramente bocciate dagli utenti a cominciare dalla presenza delle barriere achitettoniche negli uffici di via Roma. Voti ampiamente insufficenti anche per quanto riguarda la qualità degli ambienti, considerati tutt’altro che accoglienti mentre il servizio è considerato più che adeguato. I servizi sociali ricevono gli apprezzamenti maggiori mentre la gestione del cimitero si conferma il fronte più critico con valutazioni molto basse sia per quanto riguarda la tempestività nell’erogazione del servizio, la disponibilità del personale, le informazioni sui costi e la qualità degli ambienti. Il Comune proseguirà nelle rilevazioni sui servizi al pubblico.

Cla.Lat.