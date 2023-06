Proietti (Pd): "Si parla tanto di stadio ma i problemi della gente sono altri"

TERNI – "Forse sono io fuori dal tempo, forse sono fuori luogo. Mentre la città sportiva e non si infiamma sull’uso dello stadio e sulle future sorti della squadra di calcio, a me arrivano ogni giorno, più volte al giorno, richieste di aiuto su problemi sanitari, che riguardano l’ospedale, le liste di attesa, appuntamenti lontani e gravi problemi di povertà da parte di persone normali,ternani che hanno perso il lavoro,che non lo trovano". Lo scrive in un post Maria Grazia Proietti, neoconsigliera comunale del Pd, la donna più votata alle recenti elezioni, dirigente medico ospedaliero in pensione. Le richieste, continua, "vanno dai giovani ai vecchi, in una giornata tre richieste per affitto, altrimenti sfratto, per gas, per luce già tolta. Vi assicuro che non è un bel sentire ma è la realtà, intanto tutti a parlare di stadio. Ormai siamo tutti profondi conoscitori del Tuel art 63, di bagni pubblici e promesse di apertura, ma vi assicuro che i problemi di Terni sono ben altri".