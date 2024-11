Proietti incontra i giovani: "Cardine del programma"

"Sono i giovani uno dei punti cardine del programma elettorale della coalizione "In cammino" che sostiene la candidata presidente alla Regione Umbria Stefania Proietti. "L’Umbria registra un calo demografico e un invecchiamento della popolazione molto marcati. Ai giovani vanno offere le condizioni per un concreto progetto di vita nella nostra regione", è scritto nelle proposte programmatiche. Di questo la candidata presidente Proietti ha discusso direttamente con più di 140 giovani "incontrati" durante una diretta sui canali social della stessa Proietti. "Vogliamo riprogettare l’Umbria insieme a voi - ha detto loro Proietti - la Regione è l’ente pubblico che può fare la differenza in quanto può realizzare politiche per i giovani e finanziarle con risorse proprie ed europee. Può inoltre mettere in campo progetti mirati e concreti per far tornare l’Umbria una regione attrattiva per i ragazzi, dotandosi ad esempio di una legge per i giovani talenti che, grazie ai fondi europei, riduca il costo del lavoro per le imprese e nel contempo dia servizi ai giovani, come realizzato nella vicina Emilia Romagna".