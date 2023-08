“Progetto Policoro” a Gubbio: Bando Animatore di Comunità

La diocesi eugubina ha emanato il bando per Animatore di Comunità del Progetto Policoro il cui scopo è quello di “ Animare ed educare al lavoro buono e al lavoro per tutti”. Si tratta di proseguire nel solco di quanto portato avanti finora dal “Progetto Policoro eugubino”, che negli ultimi anni ha promosso corsi di formazione all’orientamento nelle scuole cittadine. Il Progetto, a livello diocesano, è promosso dagli uffici per i problemi sociali e il lavoro, per la pastorale giovanile e dalla Caritas diocesana, mentre gli Animatori di Comunità svolgono il servizio nella Diocesi con l’accompagnamento del coordinamento nazionale e regionale del Progetto stesso. I giovani interessati alla selezione e alla Borsa di studio possono presentare domanda entro il 31 agosto. Per informazioni: sito del progetto nazionale www.progettopolicoro.it, Curia diocesana di Gubbio, allo 0759273980, Email èquipe diocesana Progetto Policoro, [email protected]