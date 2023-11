“Progetto Perugia“ va a Bruxelles. Incontro con Ppe e Forza Italia

E mentre attendono di conoscere il proprio futuro politico, i consiglieri di Progetto Perugia vanno in trasferta a Bruxelles e confermano l’affinità con Forza Italia e con il Ppe. I consiglieri hanno incontrato Manfred Weber, presidente e capogruppo del Partito Popolare Europeo. L’incontro, organizzato da Francesca Peppucci (Forza Italia -Ppe), "vuole essere la base di una collaborazione con ‘Progetto Perugia’, movimento, questo, con cui c’ è una comune visione e condivisione di valori. Peppucci nel presentare il movimento non ha mancato di evidenziare che "le realtà territoriali sono il motore di funzionamento della macchina europea e che il PPE ne riconosce l’importanza. Il Ppe, nonostante i suoi 70 anni, si presenta con valori e progetti sempre innovativi. Con la sua capacità ed il suo peso specifico è in grado di dare risposte concrete ai cittadini, che ancora oggi lo reputano un punto di riferimento".