Progetto Perugia: saremo con il centrodestra

PERUGIA - E come anticipato da queste colonne nei giorni scorsi, Progetto Perugia ha ufficialmente deciso che si schiererà con il centrodestra. Dopo le tensioni delle settimane scorse, la lista ritrova così compattezza dopo che due assessori e un consigliere (Edi Cicchi, Leonardo Varasano e Gino Puletti) avevano preso le distanze dal resto del gruppo che ipotizzava una corsa a sé o un’adesione al centrosinistra.

Decisivo l’incontro di venerdì tra Filippo Calabrese e Margherita Scoccia, candidata sindaco della coalizione.

"Insieme a Scoccia e con tutto il centrodestra – afferma il gruppo consiliare – intendiamo percorrere ancora con nuovo impulso e ancora più coraggio la strada iniziata nel 2014 con Andrea Romizi, anno in cui lanciò il progetto per la città, ambizioso e coraggioso, molte cose sono state fatte ma molte altre sono ancora da fare. In quest’ottica, ricordandoci sempre che Perugia è la capitale di un’area vasta del centro Italia, tremila anni di storia che raccontano quanto singolare, preziosa e prestigiosa, quella sua centralità, deve essere il motore economico e politico dell’Umbria".

"Nel 2014 – spiegano ancora i consiglieri – abbiamo avuto il merito di affermaci con una proposta politica importante e credibile, raccogliendo il consenso necessario per consegnare finalmente il sistema politico locale ad una rigenerante alternanza dopo 70 anni di governo ininterrotto della sinistra. Oggi come allora – conclude Progetto Perugia – riteniamo che, per il buon governo di Perugia, debba essere fondamentale un dialogo che abbia alla base una visione concreta sul futuro della città e un percorso di costruzione politica che approdi alla Perugia che vogliamo".