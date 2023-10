Progetto itinerante “Dona un coperta per le donne arcobaleno" L'Associazione Vivo a Colori lancia un progetto itinerante per sostenere le donne operate di tumore al seno: 614 coperte saranno stese nelle piazze per testimoniare solidarietà. I fondi raccolti serviranno per acquistare materiali per il macchinario Ominia.