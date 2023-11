Progetto "Biblioteche in viaggio" . Insieme per promuovere la lettura

Si chiama Biblioteche in viaggio 3.0 il progetto di promozione della lettura dedicato al fenomeno contemporaneo dell’intelligenza artificiale (in particolare, al rapporto che questa ha e avrà con la creatività e la produzione artistica e letteraria) che vede i Comuni di Corciano, Magione e Panicale-Piegaro, agire in sinergia. Si comincia lunedì alle 18.30, presso la Biblioteca Intercomunale Ulisse di Tavernelle con Rocco Tanica. Il celebre musicista, autore, scrittore e esperto di AI presenterà al pubblico Non siamo mai stati sulla Terra (il Saggiatore). Dialogherà con lui Ermes Maiolica, presidente del Deta Dipartimento Europeo Tutela Androidi.L’incontro sarà condotto da Michele Bellucci, giornalista.

Fino a dicembre i Comuni e le biblioteche Ulisse di Panicale-Piegaro, biblioteca Vittoria Aganoor Pompilj di Magione e la Biblioteca G. Rodari di Corciano, attraverso un contributo regionale a realizzeranno una serie di tre incontri gratuiti e aperti al pubblico e di tre laboratori mattutini per le scuole. Si tratta della prosecuzione di un rapporto già avviato tra le tre biblioteche nato con l’intento di coinvolgere in maniera particolare, come lo scorso anno, la fascia degli adolescenti, 12-16 anni, che molto spesso non è protagonista della programmazione delle attività culturali e che, invece, necessita sempre di momenti di incontro, di stimoli, di attività mirate che li rendano destinatari privilegiati di attenzione. Il progetto si concentra su un tema di grande attualità: il rapporto tra intelligenza artificiale e creatività, con particolare riferimento alla scrittura e quindi alla lettura. L’edizione di quest’anno – di cui la libreria e spazio culturale perugino Popup ha curato la programmazione culturale – è organizzata per la parte tecnica da Fair Lab, società specializzata in eventi e fiere.