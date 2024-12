Progettista elettrico. I requisiti richiesti

Progettista elettrico full time, con laurea in Ingegneria elettrica/elettrotecnica, esperienza di 2 o 3 anni come progettista elettrico all’interno di realtà industriali complesse (preferibilmente in macchine utomatiche e automazione, quadri e impianti elettrici) e almeno di 3 anni in attività legate alla contabilità e amministrazione, per azienda metalmeccanica di Passignano. Le attività: analisi del progetto e definizione degli schemi elettrici, definizione e scelta dei componenti in base alle specifiche richieste, dimensionamento dei quadri elettrici e/o della componentistica elettrica, progettazione e sviluppo di quadri elettrici, gestione distinta base e lista cavi, interazione con i fornitori per la richiesta dei preventivi, monitoraggio della produzione prototipale e relativi test e produzione della documentazione tecnica. Richieste anche conoscenza di software di progettazione elettrica e lingua inglese, disponibilità trasferte, capacità organizzative e al team working, precisione e flessibilità. Info su amministrazione@ soluzionelavoro.com.