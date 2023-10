Prof sospeso. Sanzioni annullate

TERNI Esultano i Cobas Scuola: ""Con la sentenza n. 1532023 del 25 ottobre la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Perugia ha accolto il ricorso del professor Franco Coppoli patrocinato dai Cobas Scuola, tramite l’avvocato Gabriella Caponi, e annullato, dichiarandole illegittime, tutte e cinque sanzioni irrogate serialmente da Cinzia Fabrizi, dirigente scolastico protempore dell’Itt “Allievi Sangallo“ che tra il gennaio 2016 e il febbraio 2018 ha illegittimamente sospeso dal servizio e dallo stipendio il docente per un totale di sette giorni". "La Corte d’Appello di Perugia - aggiungono i Cobas – ha inoltre condannato il Ministero dell’Istruzione a rifondere all’ appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per compenso professionale, in 3.700 quanto al primo grado e 3.500 quanto al grado di appello".