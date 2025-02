Produzione tessile: se il materiale di scarto diventa risorsa

MAGIONE - Da rifiuto a risorsa. Un cambio di visione e di approccio alla raccolta e al recupero dei materiali di scarto che interessa il mondo della produzione tessile. Con il consigliere delegato Alessio Lutazi e con Francesco Caldari, la Trasimeno servizi ambientali ha partecipato all’incontro “VerdeIn Med regional hub, per una transizione sostenibile del settore tessile“, alla sala Biblioteca dell’Accademia di belle arti di Perugia. Un progetto di respiro europeo promosso da Confindustria, Legambiente e dall’Accademia stessa. Il confronto è stato l’occasione per fare il punto sulla situazione attuale e i possibili sviluppi anche nel breve tempo, le tecnologie esistenti e utilizzabili, i possibili sviluppi per dare al ciclo dei tessuti una conclusione diversa da quella della discarica. All’incontro, oltre ai rappresentanti di Tsa e dell’Accademia, hanno preso parte anche il Comune di Perugia, con l’assessore all’ambiente David Grohmann, Regione Umbria, Arpa, Auri, Camera di Commercio e rappresentanti di alcune aziende del territorio.