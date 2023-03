Proclamazione di “Comune gentile“

ORVIETO Dalla scuola all’accoglienza ai nuovi nati, Orvieto sarà un “Comune Gentile“. La proclamazione avverrà domani alla sala Digipass della biblioteca nell’ambito della “Giornata della gentilezza 2023“ organizzata dall’assessorato alla gentilezza in collaborazione con il Movimento Italia Gentile, promosso dall’Organizzazione di volontariato My Life Design e l’associazione Cor et Amor promotrice del progetto “Costruiamo gentilezza“. La prima parte della giornata, dalle 10, sarà dedicata ai progetti per Orvieto Gentile proposti e realizzati dalle scuole della città. Dopo l’introduzione del sindaco, Roberta Tardani, e dell’assessore alla gentilezza, Alda Coppola, interverrà Valeria Pompili, responsabile dei progetti educativi della My Life Design Odv e coordinatrice del progetto Scuola Gentile.