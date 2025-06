Pro loco, la sede torna al centro delle polemiche

ASSISI - La vicenda della sede della Pro loco di Tordibetto, già oggetto di botta e risposta durante la campagna elettorale, torna di attualità, con l’opposizione che ha presentato un’interrogazione. "La struttura polivalente di Tordibetto, inaugurata in pompa magna il 16 aprile, era ed è tuttora priva dei requisiti minimi di legge, primo fra tutti il fondamentale Certificato di Agibilità – lamentano Serena Morosi, Daniele Martellini (FdI), Ivano Bocchini (Assisi al Centro) Eolo Cicogna, Giancarlo Cavallucci (Lista Cicogna) e Francesco Fasulo (FI) –. La prova definitiva è contenuta nella determinazione drigenziale del 12 giugno 2025 con il quale l’Ufficio Tecnico ha affidato solo ora a un professionista esterno l’incarico per la redazione dell’attestato di prestazione energetica e l’accatastamento dell’immobile. Questi documenti, come è noto, sono il presupposto legale e tecnico indispensabile per poter dichiarare agibile un immobile. Se vengono commissionati oggi, significa inequivocabilmente che al momento del taglio del nastro, avvenuto in pieno clima pre-elettorale, non esistevano e la struttura non poteva essere considerata agibile, né tantomeno utilizzata". Quando a maggio la questione era stata evidenziato da Cicogna, candidato sindaco del centrodestra, il Comune aveva ribadito che la struttura era agibile e che erano state rispettate tutte le norme: sono stati emessi i documenti di ultimazione lavori, iniziati nel 2024, e il certificato di regolare esecuzione che costituisce, di fatto, l’agibilità. Questione che ora la minoranza torna a cavalcare.