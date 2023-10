Primo laureato magistrale a Pentima

TERNI Primo laureato magistrale in Ingegneria dei materiali e dei processi sostenibili, nella sede di Pentima del Polo universitario ternano, che fa capo all’Ateneo perugino . "A conseguire il titolo il neo-dott. Michele Buconi - si legge in un post del Polo (la foto è tratta dalla relativa pagina Fb) che ha discusso la tesi dal titolo: “Proprietà interlaminari, resistenza all’ablazione e diffusività termica di Compositi CarbonioFenolica prodotti con matrici ad alta resa carboniosa”. Il primo laureato del nuovo Corso di Laurea magistrale, che ha arricchito l’offerta didattica ternana, ha discusso di fronte alla commissione composta dai prof Josè Maria Kenny (alla sua ultima presidenza di commissione di laurea prima del prossimo collocamento in quiescenza), Luigi Torre (presidente del Corso di Laurea), Andrea Di Schino (presidente del corso in Ingegneria Industriale), Debora Puglia, Maurizio Natali e Marco Rallini, conseguendo la votazione di 110110 e lode". "Il conseguimento di questo risultato - commenta Buconi – è il culmine di un percorso di studi svolto presso Ingegneria di Terni che ha esaltato la mia inclinazione e il mio entusiasmo per lo studio dei materiali per l’aerospazio". "Ci auguriamo - così il presidente Torre – che questo sia il primo di una lunga serie di giovani ingegneri che possano seguire le orme dei loro predecessori, laureati nella sede di Pentima, che negli ultimi trenta anni hanno formato la classe dirigente di moltissime aziende e del territorio, in Italia ed all’estero". Intanto, come riportato nei giorni scorsi, sono ancora a Pentima ingegneri e tecnici della Nasa e del Massachusetts Institute of Technology (Mit)per testare, con il team di UniPg, coordinato dall’ ingegner Lorenzo Mussolin, i nuovi elementi che saranno presto installati sull’esperimento Ams-02 a bordo della stazione spaziale internazionale (Iss).