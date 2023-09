"Primi d’Italia", Foligno torna capitale del gusto. Villaggi, stand, novità e il campione Antonio Cabrini

Il volto noto di Linea verde Giuseppe "Peppone" Calabrese e il campione del mondo Antonio Cabrini. Sono due dei super ospiti che schierano in questa edizione i Primi d’Italia. La 24esima edizione, al via dal 28 settembre e che si concluderà il 1° ottobre, e sarà un grande antipasto di quella che sarà il prossimo anno, quando il presidente di Epta Confcommercio, Aldo Amoni, ha annunciato un programma fantasmagorico. Il format, ovvero quello dei villaggi del gusto nelle taverne della Quintana, è confermato. Ma oltre alle cucine rionali, ci saranno degli stand che andranno a colorare il centro storico per un totale di 17 villaggi del gusto, tra cui quello all’ex mulino di via San Giovanni dell’acqua, che vedrà schierati gli ospiti della Caritas. Tra i villaggi anche quello dei celiaci e delle altre regioni. Le novità che sapranno gustare il popolo dei Primi sono la Sicilia, la Campania, l’Abruzzo e il Molise. L’Umbria avrà la speciale location degli Orti Orfini. Guest star saranno i villaggi della mozzarella di bufala e della ricotta campana, dopo la stretta sinergia siglata da Amoni nei giorni scorsi e dopo la presentazione in pompa magna alla Reggia di Caserta. Non mancherà un ricco programma di show cooking in Piazza della Repubblica. Numerose anche le food experience con degustazione realizzate da grandi maestri della cucina italiana e convegni sui temi di attualità. ‘I Primi d’Italia’ sarà spettacoli e animazione per tutta la famiglia e cene stellate con gli chef Maurizio e Sandro Serva *stella Michelin, Silvia Baracchi *stella Michelin, Nikita Sergeev *stella Michelin, Enrico Mazzaroni *stella Michelin. Venerdì sarà una preziosa occasione di approfondimento e cultura. Il festival propone tre convegni realizzati in collaborazione il mondo accademico e forense. Per i più piccoli la straordinaria collaborazione con i ‘44 gatti’.

Alessandro Orfei