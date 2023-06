Prima edizione del Tic Festival Trentasei milioni di follower

TERNI "La prima edizione del Terni Influencer & Creator Festival ha coinvolto 100 ospiti che, in 60 eventi dislocati in ben 9 location, hanno prodotto 100 ore di contenuti culturali e di intrattenimento", sono alcuni dei numeri del resoconto del primo Tic Festival, sostenuto dalla Fondazione Carit con il patrocinio di Regione, Provincia e Comune . "Gli ospiti coinvolti sommano insieme - continua il bilancio presentato in Fondazione Carit – , nelle principali quattro piattaforme digitali utilizzate dai cittadini oggi (ossia Facebook, Instagram, YouTube e TikTok) ben 36 milioni di follower. Al contempo, gli eventi, realizzati tutti nel centro città, hanno fatto contare circa 20mila ingressi in tre giorni. Gli ospiti hanno attivato una promozione del brand ’Terni’ in almeno tre macro-fasi, ossia prima, durante e dopo il Festival. Di conseguenza, hanno prodotto una ripetuta e spontanea promozione turistica del centro, di alcune delle attrazioni turistiche più note , come la Cascata delle Marmore, oppure, pubblicando contenuti su piatti e prodotti tipici, come il pampepato o le ciriole".