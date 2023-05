Prima del fatidico voto Da “vino e porchetta“ a concerti, comizi e incontri col ministro

Quasi novantamila i cittadini alle urne domani e lunedì per il primo turno delle elezioni amministrative. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì; stessi orari per l’eventuale turno di ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio. I cittadini votanti appartenenti alla lista ordinaria, fa sapere il Comune, sono in totale 86.739, di cui 41.454 uomini e 45.285 donne.

A questi vanno sommati i cittadini delle liste aggiunte: quella dei cittadini comunitari, che conta 323 uomini e 649 donne, per un totale di 981 elettori e quella dei cittadini di Bolzano, composta da 7 uomini e 9 donne. L’ufficio elettorale sarà aperto oggi dalle 9 alle 18; domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Ultimo giorno di campagna elettorale, prima del “silenzio“, per i sette candidati sindaco. Diverse le scelte degli aspiranti primi cittadini per chiudere la campagna elettorale, eventuale ballottaggio a parte.

Scelgono “vino e porchetta“, un grande classico in salsa ternana, i candidati sindaco Stefano Bandecchi ed Emanuele Fiorini. Il primo, sostenuto da Alternativa popolare e liste collegare, ha chiamato a raccolta i ternani in serata nella tribuna A dello stadio “Libero Liberati“, con tanto di servizio navetta da prenotare; il secondo, che si presenta con la lista Fiorini per Terni, ha radunato i fans in via Petroni a partire dalle 18.30.

Scelgono la strada dell’incontro finale i candidati sindaci Orlando Masselli (FdI, Lega, Fi e liste collegate) e Paolo Cianfoni (Alleanza degli Innovatori): per il primo faccia a faccia in serata con il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida al Politeama; a “benedire“ il secondo è stato invece nel tardo pomeriggio al PalaSì, Orscar Giannino. Comizio di chiusura alle 19 in piazza Solferino per il candidato sindaco Claudio Fiorelli, sostenuto dal M5S e dalle liste collegate; quindi rinfresco e concerto di Enrico Capuano. Josè Kenny, candidato sindaco del Pd e delle liste collegate, ha invece deciso di incontrare, ringraziare e salutare candidati di lista, volontari e militanti alle 18 davanti al comitato elettorale di CorsoTacito: prima Kenny ha reso omaggio alla cappella in cui riposano Sergio Secci, giovane vittima della strage di Bologna del 2 agosto 1980, e i genitori Torquato e Lidia, fondatori (e Torquato primo presidente) dell’Associazione familiari delle vittime della strage di Bologna).

Festa pomeridiana nel popoloso quartiere di San Valentino, in zona San Lucio, per Silvia Tobia, unica donna candidato sindaco, sostenuta da Potere al Popolo.

Alle iniziative di fine campagna elettorale dei sette candidati sindaco si uniscono quelle delle venti liste che si presentano al vaglio del voto e di molti dei circa seicento aspiranti consiglieri comunali, in un tourbillon di aperitivi, brindisi, incontri e tanti, tanti buoni propositi. Una Terni così viva non si vedeva da tempo, magari sempre.

