Prevenzione usura Alleanza informativa: "Tenere alta l’attenzione sulla legalità"

È stato sottoscritto a Palazzo Donini, alla presenza della governatrice Donatella Tesei, un protocollo d’intesa fra la Fondazione Umbria per la Prevenzione dell’Usura e la Rai. L’obiettivo nell’ottica della valorizzazione della cultura della legalità, finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell’usura. A siglarlo sono stati il presidente della Fondazione, Fausto Cardella, il direttore della sede regionale per l’Umbria, Giovanni Parapini, e il direttore accordi istituzionali Rai Roberto Ferrara. "Abbiamo implementato – spiega Tesei - fondi e attività della Fondazione, in un momento di particolare crisi, su tre filoni distinti ma collegati, come il contrasto, la necessaria prevenzione e la diffusione di una cultura della legalità. Per ciò che riguarda i progetti di sostegno sociale sottolineo le misure sul Caro bollette, a sostegno del pagamento di bollette di luce e gas in piena crisi energetica, sul Carovita, a sostegno delle famiglie provate dai rincari delle materie prime e dall’inflazione crescente, e sul Sovraindebitamento, destinata ad agevolare l’accesso alle procedure da sovraindebitamento".

"La Fondazione – ricorda Cardella - è attiva dal 1996 in Umbria sui temi della lotta e della prevenzione all’usura e all’estorsione, fenomeni criminosi che minano la tenuta del tessuto economico e sociale del territorio e che sono legati alla diffusione di una cultura malsana nei rapporti economico–finanziari. La forza della Fondazione sta nella sua duplice natura pubblica e privata". Per Parapini "l’evento di oggi uno dei più importanti realizzati nell’ambito del progetto Rai “ripartiamo dai territori” perché rappresenta un legame speciale con la nostra terra".

Silvia Angelici