Prevenzione e consulenza. In azione il centro A.L.I.Ce

CITTÀ DELLA PIEVE – A.L.I.Ce. di Città della Pieve, dopo l’inaugurazione del Centro per le attività di prevenzione e di consulenza di Palazzo Orca, via Vittorio Veneto, 6 al Primo piano, accesso possibile con ascensore, comunica le proprie attività e servizi nelle due sedi: rimane infatti attiva anche la sede amministrativa presso la Casa della Comunità di via Beato Giacomo Villa, 1. A Palazzo Orca si svolgeranno le seguenti attività: misurazione pressione, colesterolo, glicemia, trigliceridi effettuate da infermieri professionisti e consulenza dietologica grazie alla disponibilità della dietologa Rosanna Valterio, il primo e terzo mercoledì di ogni mese dalle 8.30 alle 10.30, senza prenotazione; attività di logopedia con la dott.ssa Elisa Zugarini, giovedì pomeriggio e con la dott.ssa Giulia Fanni, lunedì, martedì e venerdì pomeriggio; supporto psicologico con la dott.ssa Daniela Ficili, mercoledì pomeriggio; visite con elettrocardiogramma ed ecodoppler cardiaco con il dottor Adriano Cipriani, cardiologo, su prenotazione; visite con ecodoppler vasi epiaortici: carotide, aorta addominale e arti inferiori, con il dottor Basso Parente, chirurgo vascolare, su prenotazione.

Presso la sede amministrativa della struttura, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.30, è attiva la segreteria per informazioni e prenotazioni anche telefoniche allo 0578 297091.