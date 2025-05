"Presidente Mattarella, le dedichiamo la Giostra"

Un invito al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la Quintana straordinaria ad una giostra che potrebbe essere dedicata direttamente all’inquilino del Quirinale. Il sindaco Stefano Zuccarini ha inviato una lettera ricordando gli 80 anni dell’evento: "La manifestazione è il vanto di Foligno: l’occasione di festa in cui l’intera città si ritrova in piazza, legata dalla volontà di mantenere viva una tradizione che affonda le sue radici nel lontano 1613. Oltre tre secoli dopo, il 15 settembre del 1946, Foligno è tornata palcoscenico della Giostra della Quintana, e da allora ininterrottamente, a giugno e a settembre, la città si mobilita e si trasforma per l’evento. La Quintana è storia, tradizione, equitazione, sport, costume, gastronomia: è uno spettacolo policromo nel quale si fondono le idee e l’esperienza di una molteplicità di artisti, i quali contribuiscono alla riuscita dell’opera collettiva, commissionata attraverso i secoli da un’immutata volontà di mantenere viva una tradizione millenaria. Mi auguro che, avuto riguardo dei Suoi numerosi impegni, voglia tenere in considerazione il desiderio del Comune di Foligno e dell’Ente Giostra della Quintana, di poterLa accogliere in una data, possibilmente ricompresa tra i mesi di giugno e ottobre, al fine di poter procedere nel migliore dei modi alla più degna organizzazione di una giostra straordinaria a Lei dedicata. Foligno accoglie i suoi ospiti imbandierata e a festa, con un ricco cartellone di appuntamenti, aprendo le porte dei suoi contenitori culturali". Ieri è stato presentato anche a Foligno l’annullo filatelico dedicato alla Quintana. "Un annullo filatelico è per sempre: è stata un’emozione forte", ha detto Zuccarini commentando l’evento.