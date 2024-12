’Presepio d’autore’ con 56 espositori. Via Garibaldi mostra a cielo aperto

UMBERTIDE – Per il quinto anno consecutivo via Garibaldi diventa una galleria d’arte a cielo aperto dedicata al Presepio d’autore, sede di una mostra collettiva che oggi celebra in particolare anche gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco, inventore del primo presepe della storia. Sono 56 gli espositori sia umbertidesi, umbri e provenienti anche da altre regioni italiane. I nomi: Lucia Bonucci, Corrado Belluomo, Valeria Andreani, Roberta Marconi, Silvana Bompadre, Maria Tempesta, Rebecca Bacchetti, Angela Greco, Giuliana Baldoni, Luigi Arcuri Maltese, Vittorio Picchio, Simona Delle Grottaglie, Giacomo Bini, Giuliana Capocchia, Simona Costa, Giada Sonaglia, Angelo Ferraro, Gabriel Grelli, Giacomo Pucci, Valeria Roselli, Kathleen Mach, Sergio Pergolini, Domenico Cipollone, Lorenzo Luchetti, Priscilla Takaci, Annalisa Masciarelli, Posy Abbot, Giuseppina Maiarelli, Maria Grazia Veccherecci, Palmiro Fondacci, Paola Panzarola, Elena Freddio, Stefania Borucchia, Simona Tondini, Francesca Matteucci, Giovanni Mambelli, Laura Rossi, Simona Fumanti, Mirko Guadabassi, Ivana Vitali, Eleonora Pintani, Jessica Franchi, Sandro Epi, Massimo Fusconi, Antonio Renzini, Paola Suvieri, Ivano Puletti, Andreina Vannuzzi, Debora Marinari, Francesca Agnesi, Jil Cuthemberg, Marco Piccioloni, Natasha Carcano, Lolita Venturini. La mostra, ideata da Franca Fodaroni, è un evento che coinvolge anche il Comune. La vicesindaco Annalisa Mierla spiega: "Sottolineare la grande importanza di questa esposizione che porta l’arte all’aperto, fuori da sale e musei con una una nuova concezione di fruizione di essa. Presepe d’Autore è il simbolo dell’amore degli umbertidesi per l’arte e le tradizioni. Un appuntamento immancabile".

Pa.Ip.