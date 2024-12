“Presepi all’altezza“. Rassegna di eventi natalizi

FOLIGNO Torna la rassegna di eventi “Presepi all’altezza“, attraverso cui le comunità della montagna folignate rivivono insieme la tradizione ed il culto religioso del presepe grazie alla centralità delle chiese come memoria storico-artistica dei paesi e raccordo della vita sociale. Il programma della quarta edizione è stato promosso ed organizzato da diversi soggetti: Associazione Capodacqua , Comunanza Agraria di Afrile, Orme Camminare Liberi, Fortibus Edizioni Musicali, il Gruppo Teatro Dialettale di Capodacqua, e dalle varie comunità locali, con il patrocinio del Comune di Foligno. Il calendario degli appuntamenti propone domenica 8 dicembre la commedia brillante “Lu pazzarellu de boccaporcu“ a cura del Gruppo Teatro Dialettale di Capodacqua. Per martedì 10 dicembre c’è spazio per l’omaggio in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani con “Campanili in Coro“, con i rintocchi dalle chiese. Domenica 15 dicembre è la volta del “Tour tra i Presepi della Montagna“ a Seggio, Cavallara, Costa d’Arvello, Arvello e Forcatura. Alle 15.30 “Jazz Christmas“, concerto natalizio a Capodacqua.